Google отказывается от целей найма DEI

Компания Google больше не будет устанавливать целевые показатели по найму сотрудников, а также пересмотрит свои программы по обеспечению многообразия, равноправия и инклюзивности, говорится в электронном письме, разосланном сотрудникам и попавшем в распоряжение The Wall Street Journal.
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