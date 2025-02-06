Google отказывается от целей найма DEI

Компания Google больше не будет устанавливать целевые показатели по найму сотрудников, а также пересмотрит свои программы по обеспечению многообразия, равноправия и инклюзивности, говорится в электронном письме, разосланном сотрудникам и попавшем в распоряжение The Wall Street Journal.