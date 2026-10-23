Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP 250 в Алматы, уступив представляющему Казахстан Александру Бублику в напряжённом трёхсетовом поединке - 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).
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