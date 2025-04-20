В Китае запустили первую широкополосную сеть 10G

Скорость интернета позволяет скачать фильм в ультравысоком качестве за считанные секунды.В районе Синъань китайской провинции Хэбэй заработала первая в мире широкополосная сеть 10G, обеспечивающая соединение на скорости до 10 000 Мбит/с.
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