Сийярто: Трамп стремится к скорейшему установлению мира на Украине

США в контактах с Венгрией заявляют о стремлении президента Дональда Трампа достичь мира на Украине как можно скорее, сообщил Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, 14 февраля в интервью РИА Новости.