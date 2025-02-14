Сийярто: Трамп стремится к скорейшему установлению мира на Украине

США в контактах с Венгрией заявляют о стремлении президента Дональда Трампа достичь мира на Украине как можно скорее, сообщил Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, 14 февраля в интервью РИА Новости.
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