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План «Б» от анти-России

План «Б» от анти-России

Чем более очевидной становится для Запада невозможность сокрушения России извне, тем больше усилий он будет прилагать для её подрыва и развала изнутри Из СМИ: Как сообщило информационное агентство ТАСС, из Северодвинска на заводские ходовые испытания впервые вышел в море завершенный строительством на АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (СМП), атомный подводный крейсер К-573 «Новосибирск» (заводской номер 162) — второй корабль модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр «Ясень-М»).

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