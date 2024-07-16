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Лавров: убеждение США, что новая глобальная война их не затронет — заблуждение

Лавров: убеждение США, что новая глобальная война их не затронет — заблуждение

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Вашингтон заблуждается, считая, что новая глобальная война развернется в Европе и не затронет США, заявил 16 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

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