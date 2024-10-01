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Граждан России ждет шестидневная рабочая неделя

Граждан России ждет шестидневная рабочая неделя

Она продлится с 28 октября по 2 ноября, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Газета.ру».Получается, что из-за переноса выходного 2 ноября будет рабочим днем.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
люди и так работают не 8 часовой день а 10 или 12 часов.и все предателям мало. приказ запада нужно исполнять. все делается для того что бы дестабилизировать обстановку внутри страны. что бы народ возмущался больше. что бы привело как говорится к срыву внутри страны.это идет все от предателей ЕР.куда не посмотри везде они ставят людям капканы.и до каких пор это будет продолжатся в нашей стране.то пенсионная реформа все постепенно. теперь 6 дневная рабочая неделя что они натворят еще в стране. ведь они не наши... у них двойное гражданство и жить они здесь не собираются так не пора ли им покинуть нашу страну пока ребята не вернулись с победой.а  ведь и это им не нужно.везде ставят палки в колеса.пенсии не подымают зато цены уже фантастика. топят страну и все по приказу запада.
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