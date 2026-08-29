First Secondary Sanctions Applied: US Blocks Egyptian Bank From Accessing Dollars Over 'Iran Ties' The US Treasury Department on Friday unveiled its first 'secondary' Iran sanctions related to Trump's 'Economic D-Day' against Iran, on Friday naming an Egyptian bank in the UAE.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым