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First Secondary Sanctions Applied: US Blocks Egyptian Bank From Accessing Dollars Over 'Iran Ties'

First Secondary Sanctions Applied: US Blocks Egyptian Bank From Accessing Dollars Over 'Iran Ties'

First Secondary Sanctions Applied: US Blocks Egyptian Bank From Accessing Dollars Over 'Iran Ties' The US Treasury Department on Friday unveiled its first 'secondary' Iran sanctions related to Trump's 'Economic D-Day' against Iran, on Friday naming an Egyptian bank in the UAE.

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