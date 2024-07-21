"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

VG Vasily Golov Не знание законов не освобождает от ответственности.Знание их удваивает наказание.Качали права о ст 33 Конституции и забывали исполнять обязанности.Ст.57 и 59 Конституции.Даже они не наказуемые за неисполнение.Всепрощение.

Ваша Светлость И почему не жаль жыдовскую бабульку?:))) А заигралась в тримандону и не заметила, что звиздец уже подкрался.