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"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Домработница, проработавшая у Пугачёвой много лет, рассказала, как негативные новости влияют на певицу, а также поделилась подробностями о её здоровье: "Беда случилась".

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Не знание законов не освобождает от ответственности.Знание их удваивает наказание.Качали права о ст 33 Конституции и забывали исполнять обязанности.Ст.57 и 59 Конституции.Даже они не наказуемые за неисполнение.Всепрощение.
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50 мин.
Ваша Светлость
И почему не жаль жыдовскую бабульку?:))) А заигралась в тримандону и не заметила, что звиздец уже подкрался.
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36 мин.
лл
лина любимцева
Ее никто из Росси не выгонял. САМА УЕХАЛА!! Это ее личное решение и вполне осознанный выбор. Наверняка тряслась за своего малолетнего бездаря, что того на СВО возьмут?... ДА КОМУ ОН ТАМ НУЖЕН БЫЛ?!!
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21 мин.

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