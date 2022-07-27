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Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост генпрокурора депутата Костина

Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост генпрокурора депутата Костина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление о предоставлении согласия на назначение депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайты Рады.

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