Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост генпрокурора депутата Костина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление о предоставлении согласия на назначение депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайты Рады.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление о предоставлении согласия на назначение депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайты Рады.
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