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Материнский инстинкт стал причиной нападения медведицы на охотников на Камчатке

Материнский инстинкт стал причиной нападения медведицы на охотников на Камчатке

Причиной нападения медведицы на двоих охотников в Камчатском крае стал материнский инстинкт. Об этом сообщил начальник управления федерального государственного контроля (надзора) министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Всеволод Воропанов.

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