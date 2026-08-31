Материнский инстинкт стал причиной нападения медведицы на охотников на Камчатке

Причиной нападения медведицы на двоих охотников в Камчатском крае стал материнский инстинкт. Об этом сообщил начальник управления федерального государственного контроля (надзора) министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Всеволод Воропанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Путин считает, чт...
- АС Politico: США иск...
- МИД России: США с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым