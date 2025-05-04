С момента освобождения Курской области ВСУ атаковали регион более 70 раз

ВСУ с момента полного освобождения Курской области от украинских оккупантов, более 70 раз пытались атаковать наш регион с помощью БПЛАВСУ с момента полного освобождения Курской области от украинских оккупантов, более 70 раз пытались атаковать наш регион с помощью БПЛА, сообщает РИА Новости.
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