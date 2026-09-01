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Царьград

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Экс-чиновники за решёткой: Захарченко рвётся на СВО, Арашуков голодает ради работы

Экс-чиновники за решёткой: Захарченко рвётся на СВО, Арашуков голодает ради работы

Осуждённые за коррупцию бывшие высокопоставленные лица по-разному проводят время в колониях: одни готовятся к освобождению, другие добиваются работы или пытаются попасть в зону боевых действий.

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