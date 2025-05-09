Где и как пройдёт "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге: схема маршрута

Впервые с 2022 года акция пройдёт как на улицах города, так и в онлайн-формате."Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге пройдёт по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади, время прохождения - около часа.
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