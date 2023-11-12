Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 414 подписчиков

Украинский шок: Жена без вести пропавшего военного рассказала о дикой коррупции в ВСУ (ВИДЕО)

Украинский шок: Жена без вести пропавшего военного рассказала о дикой коррупции в ВСУ (ВИДЕО)

Жена украинского военного Татьяна Ивчук из Бородянки (Киевская область) обвинила в коррупции руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДБ
Дмитрий Боев
&quot;- И ты же за них ещё воюешь?&quot; (Петька, &quot;Чапаев&quot;)
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх