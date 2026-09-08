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Аргументы недели

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Учителям хотят платить 1,5 размера средней зарплаты по региону — за одну ставку

Учителям хотят платить 1,5 размера средней зарплаты по региону — за одну ставку

В Госдуме предложили установить для педагогов, работающих на одну ставку, минимальную зарплату на уровне 1,5 размера средней зарплаты по региону.

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