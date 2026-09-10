Дмитриев назвал Мерца "чувствительным" из-за переноса его разговора с Трампом

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца «чувствительным» после переноса его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
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