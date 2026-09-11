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The Spectator объяснил, почему Трамп не сможет "купить" Путина, а Киев — защитить города

The Spectator объяснил, почему Трамп не сможет "купить" Путина, а Киев — защитить города

Украина стремительно приближается к критической точке военного и экономического истощения, а европейские союзники до сих пор не выработали реалистичную стратегию помощи, сообщает The Spectator .

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