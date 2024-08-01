Песков: разговаривать с Киевом можно, но доверять нельзя

МОСКВА, 1 августа, ФедералПресс. Доверять нынешним представителям киевского режима нельзя, но разговаривать с ними можно, а «юридические нюансы» легитимности властей Украины не могут быть препятствием для переговоров.
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