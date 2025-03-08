Милонов предостерег женщин от пьяного зачатия на 8 Марта

И призвал отказаться от алкоголя в этот день Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает лучшим подарком женщине на 8 Марта новую беременность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии