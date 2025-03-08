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Петербургский дневник

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Милонов предостерег женщин от пьяного зачатия на 8 Марта

Милонов предостерег женщин от пьяного зачатия на 8 Марта

И призвал отказаться от алкоголя в этот день Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает лучшим подарком женщине на 8 Марта новую беременность.

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