Россия и США синхронизировали сроки окончания работы МКС - Борисов

"Роскосмос" и NASA добились согласия по предполагаемым срокам завершения работы МКС.Россия и Соединённые Штаты синхронизировали предполагаемые сроки завершения работы Международной космической станции (МКС).
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