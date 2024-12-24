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Россия и США синхронизировали сроки окончания работы МКС - Борисов

Россия и США синхронизировали сроки окончания работы МКС - Борисов

"Роскосмос" и NASA добились согласия по предполагаемым срокам завершения работы МКС.Россия и Соединённые Штаты синхронизировали предполагаемые сроки завершения работы Международной космической станции (МКС).

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