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Истинная биография Кедми: Служба в разведке, помощь Кобзону и карьера в Израиле

Истинная биография Кедми: Служба в разведке, помощь Кобзону и карьера в Израиле

Царьград © Bulkin Sergey news.ru/Globallookpress Эксперт с необычной биографией, часть которой засекречена, один из тех, кто в последние годы формирует политическую картину мира для россиян.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
А ты и назови вещи своими иенами, всем будет и хорошо и интересно,к чёрту твою конспирацию, называй, мы ждём!
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5 час.
АндрейБорков
Их бин ЮДЕ!!! Юде - ШИСН!!! Одного с Зеленским поля ягодки, жидовского. Встреяаются, безусловно, и среди ЯВРЕЕВ приличные люди, но Яша не из них, от слова СОВСЕМ. Жид порхатый.
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Владимир Алтайцев
Надо  же, Гитлер воскрес.
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1 час.
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