Истинная биография Кедми: Служба в разведке, помощь Кобзону и карьера в Израиле

А ты и назови вещи своими иенами, всем будет и хорошо и интересно,к чёрту твою конспирацию, называй, мы ждём!

АндрейБорков

Их бин ЮДЕ!!! Юде - ШИСН!!! Одного с Зеленским поля ягодки, жидовского. Встреяаются, безусловно, и среди ЯВРЕЕВ приличные люди, но Яша не из них, от слова СОВСЕМ. Жид порхатый.