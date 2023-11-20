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Власти Ирана отвергли обвинения со стороны Израиля в причастности к захвату судна в Красном море

Власти Ирана отвергли обвинения со стороны Израиля в причастности к захвату судна в Красном море

Иран не имеет отношения к действиям йеменских повстанцев-хуситов из движения «Ансар Алла», которые ранее сообщили о захвате судна, принадлежащего израильскому бизнесмену.

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