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  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Замечательный состав приглашённых. Как говорится, их всех смело можно сажать в тюрьму и без определения суда, т.к. он...В сети появилась ...
  • Лев Добрый
    Надо было думать, прежде чем назначать деревенщину на эту должность!😱👈😜🤪Гребет по сусекам...

«Они поняли»: живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал, как стали относиться к русским при Трампе

«Они поняли»: живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал, как стали относиться к русским при Трампе

Виталий Белоусов/РИА Новости Отношение к русским в США после прихода Дональда Трампа к должности президента заметно изменилось, рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» Степан Джигарханян, проживающий в Америке.

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