«Они поняли»: живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал, как стали относиться к русским при Трампе

Виталий Белоусов/РИА Новости Отношение к русским в США после прихода Дональда Трампа к должности президента заметно изменилось, рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» Степан Джигарханян, проживающий в Америке.
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