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Воронежские новости

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Время для «встряски»? Разбор встречи воронежского «Факела» с аутсайдером РПЛ

Время для «встряски»? Разбор встречи воронежского «Факела» с аутсайдером РПЛ

Матч жизни – именно так стоило обозначить встречу воронежского «Факела» с «Оренбургом». И если, южноуральская команда, похоже, уже смирилась с вылетов из РПЛ, то для воронежцев победа в сегодняшнем матче позволяла как минимум продолжить реальную борьбу за попадание в зону стыковых матчей.

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