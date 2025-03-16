Время для «встряски»? Разбор встречи воронежского «Факела» с аутсайдером РПЛ

Матч жизни – именно так стоило обозначить встречу воронежского «Факела» с «Оренбургом». И если, южноуральская команда, похоже, уже смирилась с вылетов из РПЛ, то для воронежцев победа в сегодняшнем матче позволяла как минимум продолжить реальную борьбу за попадание в зону стыковых матчей.
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