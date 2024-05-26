В Самаре возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства несовершеннолетней

Контроль за расследованием преступления ведет прокуратура Промышленного района.Так, по информации следственного управления СК России по Самарской области, в ночь с 24 на 25 мая в областном центре 19-летний гражданина нанес около 60-ти ножевых ударов 17-летней девушке.