В Самаре возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства несовершеннолетней

Контроль за расследованием преступления ведет прокуратура Промышленного района.Так, по информации следственного управления СК России по Самарской области, в ночь с 24 на 25 мая в областном центре 19-летний гражданина нанес около 60-ти ножевых ударов 17-летней девушке.
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