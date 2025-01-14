Депутат Чернышов предложил согласовывать с родителями покупки детей в играх

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательные требования для игровых платформ, чтобы покупки, совершаемые детьми в видеоиграх, согласовывались с родителями.
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