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Депутат Чернышов предложил согласовывать с родителями покупки детей в играх

Депутат Чернышов предложил согласовывать с родителями покупки детей в играх

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательные требования для игровых платформ, чтобы покупки, совершаемые детьми в видеоиграх, согласовывались с родителями.

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