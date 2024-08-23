Дресс-код для медиков разработали в Минздраве. Ведомство опубликовало методические рекомендации, касающиеся медицинской одежды сотрудников организаций первичной медико-санитарной помощи — это поликлиники, центры профилактики, кабинеты врачей общей практики, ФАПы, амбулатории, здравпункты и так далее.
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