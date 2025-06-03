Элитное подразделение БПЛА ВСУ добивало раненых русских бойцов в ДНР

Военнослужащий группировки войск "Центр" рассказал о бесчеловечном поведении украинских солдат.Российские войска вошли в Троицкое (ДНР) после уничтожения операторов украинского дронового подразделения "Птицы Мадьяра", заявил ТАСС командир взвода БПЛА группировки "Центр" Даниил Иванов.
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