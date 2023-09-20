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Форвард «Лады» Космачук о КХЛ: «Хорошая лига для меня – очень быстрая. Просто играешь, не приходится так много думать»

– Вам наверняка пришлось потратить какое-то время, чтобы побольше узнать о «Ладе». – Так всегда. Даже если мне позвонит команда из Северной Америки, мне все равно потребуется время, чтобы изучить ее.

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