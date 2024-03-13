Reposted (Vladimir Sharypov): Студия-ателье «PROTEYA» как герой древнегреческих мифов Протей предвидит будущее, в данном случае – будущего нашего ивановского текстиля, и готово к трансформациям.
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Reposted (Vladimir Sharypov): Студия-ателье «PROTEYA» как герой древнегреческих мифов Протей предвидит будущее, в данном случае – будущего нашего ивановского текстиля, и готово к трансформациям.