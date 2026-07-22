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Царьград

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Бензин не нужен: битопливные Lada Vesta и Largus раскупают за 1,8 млн рублей

Бензин не нужен: битопливные Lada Vesta и Largus раскупают за 1,8 млн рублей

В России резко вырос интерес к битопливным автомобилям Lada.Как сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа, сроки поставки таких машин сейчас не превышают одного месяца, а спрос продолжает расти на фоне топливного кризиса.

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