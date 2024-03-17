Будем Масленицу величатьДа блинами угощать!Будем Масленицу хвалитьДа на саночках возитьНаша Масленица, ты широкая, В детский сад к нам пришлаИ веселье принесла!В нашем учреждении прошел праздник ´Масленицу звали, Масленицу встречали!´ Песнями и хороводами призывали весну скорее прийти и принести с собой яркое солнышко.