Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Масленицу звали, Масленицу встречали

Масленицу звали, Масленицу встречали

Будем Масленицу величатьДа блинами угощать!Будем Масленицу хвалитьДа на саночках возитьНаша Масленица, ты широкая, В детский сад к нам пришлаИ веселье принесла!В нашем учреждении прошел праздник ´Масленицу звали, Масленицу встречали!´ Песнями и хороводами призывали весну скорее прийти и принести с собой яркое солнышко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх