Врач Шугушев порекомендовал сделать тест на COVID при первых признаках простуды

Среди всех инфекционных болезней COVID может привести к самым стремительно развивающимся осложнениям, предупредил доктор медицинских наук, главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения РЖД, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев.
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