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Пособник украинской разведки задержан на Дальнем Востоке (ВИДЕО)

Пособник украинской разведки задержан на Дальнем Востоке (ВИДЕО)

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) сотрудники ФСБ задержали пособника украинской разведки. Установлено, что предатель по своей инициативе связался с представителями главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и намеревался передать врагу сведения о деятельности местного оборонного предприятия.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Вешать надо..
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