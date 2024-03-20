Пособник украинской разведки задержан на Дальнем Востоке (ВИДЕО)

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) сотрудники ФСБ задержали пособника украинской разведки. Установлено, что предатель по своей инициативе связался с представителями главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и намеревался передать врагу сведения о деятельности местного оборонного предприятия.
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