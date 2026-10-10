Что происходит с галактикой, у которой никогда не было соседей

Когда я впервые увидел снимок галактики MCG+01-02-015, меня поразила не столько её красота, сколько ощущение абсолютной тишины, которое от неё исходит.
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