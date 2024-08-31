На 14 км/ч быстрее Ферстаппена. Шокирующая телеметрия, объясняющая аварию Антонелли

На 14 км/ч быстрее Ферстаппена. Шокирующая телеметрия, объясняющая аварию АнтонеллиLAT Images / MercedesДебют Андреа Кими Антонелли в Формуле 1 войдёт в историю, особенно если однажды итальянский гонщик станет суперзвездой.