Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Узбекистане предложили запретить въезд иностранцам, "оскорбившим узбеков". В "прицеле" в первую очередь российские политики

В Узбекистане предложили запретить въезд иностранцам, "оскорбившим узбеков". В "прицеле" в первую очередь российские политики

Об этом не говорят Которые, как вы догадались, выступают за ужесточение российского миграционного законодательства.

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Комментарии
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mullonen
Толстой предлагал всех узбеков ссылать в тундру... просто за то, что узбек. Жириновскому, кст, тоже въезд запрещали.
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7 час.
Татьяна Кибишева
Очень обрадовалась таким дополнениям в закон о миграции в Узбекистане. Пусть вообще запретят русским приезжать к ним, скорее слезут с нашего хребта. Надоели уже их попрошайничества: то газ, то воду, то АЭС, то кредиты, то накорми и выплати социалку им и их выбл...кам, то помоги при эпидемии и так до бесконечности!!!!!!
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4 час.
tsan tsan
Барана бараном можно и нужно называть. Но некоторые то ли сослепу, то ли по незнанию могут называть барана овцой. А это каждому барану абидно, панимаешь баран. Не только среднеазиатскому.
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3 час.

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