В Узбекистане предложили запретить въезд иностранцам, "оскорбившим узбеков". В "прицеле" в первую очередь российские политики

Толстой предлагал всех узбеков ссылать в тундру... просто за то, что узбек. Жириновскому, кст, тоже въезд запрещали.

Татьяна Кибишева

Очень обрадовалась таким дополнениям в закон о миграции в Узбекистане. Пусть вообще запретят русским приезжать к ним, скорее слезут с нашего хребта. Надоели уже их попрошайничества: то газ, то воду, то АЭС, то кредиты, то накорми и выплати социалку им и их выбл...кам, то помоги при эпидемии и так до бесконечности!!!!!!