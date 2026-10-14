Семён Слепаков перед выбором: приговор, эмиграция или попытка начать заново Елена ГалицкаяИстория одного из самых известных российских комиков последних лет вышла за рамки творчества и превратилась в сложную юридическую и личную ситуацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым