Стало известно, почему глава алтайских "Защитников Отечества" покинул пост

Владимир Мидонов оставил должность, чтобы отправиться на СВО Руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Алтайском крае Владимир Мидонов оставил должность по собственному желанию.
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