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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стало известно, почему глава алтайских "Защитников Отечества" покинул пост

Стало известно, почему глава алтайских "Защитников Отечества" покинул пост

Владимир Мидонов оставил должность, чтобы отправиться на СВО Руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Алтайском крае Владимир Мидонов оставил должность по собственному желанию.

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