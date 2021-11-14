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Владимир ПЛЮЩЕВ: Вбрасывания проигрываем, с катанием и завершением - проблемы. Остается только характер. Может, за счет него и победим

Владимир ПЛЮЩЕВ: Вбрасывания проигрываем, с катанием и завершением - проблемы. Остается только характер. Может, за счет него и победим

В первых матчах сборная производила удручающее зрелище. Финнам проиграли по всем компонентам Сборная России особо не порадовала своих болельщиков на финском этапе Евротура, заняв предпоследнее место и уступив в двух матчах из трех.

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