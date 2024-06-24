«Когда было прощание, он сам хохотал», — Навка рассказала о поведении Чернышева после смерти Заворотнюк

Вокруг Анастасии Заворотнюк собрались очень сильные духом люди. Возможно, до того, как Настя не начала бороться за жизнь, никто из и не подозревал, сколько стойкости и сколько мужества сокрыто в каждом из них, но именно эти качества помогли близким людям продлить жизнь любимой всеми актрисы.