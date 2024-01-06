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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Логинов не выступит в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах

«Принял решение не бежать масс-старт по нескольким причинам. Подготовка к этим соревнованиям у меня получилась смазанной, и три гонки подряд в своем нынешнем состоянии я вряд ли смогу отработать качественно.

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