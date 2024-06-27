На Михайловской набережной ограничат движение самокатов и велосипедов

Ограничения введут в целях безопасности и комфорта окружающих во время праздничных мероприятий. На время проведения праздничных мероприятий в парке «Михайловская набережная» в День города 29 и 30 июня будет введено временное ограничение на движение самокатов, велосипедов и других средств передвижения.