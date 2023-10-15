Молодежный театр на Фонтанке покажет пьесу Вампилова «Прощание в июне»

Санкт-Петербургский государственный молодежный театр на Фонтанке покажет премьеру комедии Александра Вампилова «Прощание в июне» в исполнении студентов Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), передает ТАСС.
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