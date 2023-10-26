Анализ Binance Coin, Cardano и Tron: что происходит на крипторынке

26 октября наблюдался спад на криптовалютных рынках. Были опасения по поводу того, что недавние геополитические проблемы достигнут критического уровня, но поток позитивных новостей на крипторынках вызвали позитивное настроение многих инвесторов, особенно инвесторов в биткоины.
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