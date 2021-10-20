365NEWS.BIZ

72 подписчика

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Що, опять?!!! Надолго ли...Ольга Бузова заяв...
  • Василий Иванович
    хозяева жизни, здоровые мужики приехали учить школьницу, капец, кавказский стыдУстроивший стрель...
  • иван костюков
    За что боролись, на то и напоролись!С автозаправок в ...

Жителя Карелии будут судить за поджог леса

В Пряжинский районный суд направлено уголовное дело по факту причинения ущерба в результате лесного пожара В Пряжинском районе будут судить мужчину, который обвиняется в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх