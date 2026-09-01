"Спутникс": "Киноспутник" стартует на орбиту в ноябре

Замгендиректора компании "Спутникс" Всеволод Шевцов сообщил, что спутник "Киноспутник" с камерой сверхвысокого разрешения будет запущен в ноябре на ракете "Союз" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
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