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Путин осмотрел новый рыбопромышленный траулер "Капитан Юнак" во Владивостоке

Путин осмотрел новый рыбопромышленный траулер "Капитан Юнак" во Владивостоке

Владимир Смирнов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин посетил 2 сентября Морской вокзал во Владивостоке, где осмотрел большой морозильный рыболовный траулер "Капитан Юнак".

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