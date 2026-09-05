Депутатша от "Право и справедливость" прервала выступление лаем

Во время выступления вице-премьера Польши Владислава Косиняк-Камыша один из депутатов оппозиционной партии "Право и справедливость" начал лаять.
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